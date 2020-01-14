اهتمامات الصحف الفلسطينية الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية إن القرارات المتسارعة من جانب وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت المتعلقة بالمناطق المصنفة (ج)، والتي تمهد لضمها وفرض القانون الإسرائيلي عليها يرفع سقف التحدي أمام الفلسطينيين.

وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثمانية فلسطينيين من الضفة، بينهم شقيقان وفتى، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، وعمليات تخريب للمنازل.

وتحدثت صحف فلسطين عن إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص، إضافة لإخطارها بهدم منزل عائلة أسير في جنين.

وأولت اهتمامًا على ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء أمس الأحد، بأن إدارة سجن "عوفر" قررت بشكل نهائي نقل 34 أسيراً قاصراً صباح اليوم إلى سجن "الدامون"، بدون مرافقة ممثليهم من الأسرى البالغين.

ونشرت صحف هذا اليوم خبر إعلان طرفا النزاع في ليبيا، حكومة الوفاق وقوات "الجيش الوطني" التي يقودها المشير خليفة حفتر، وقف إطلاق النار اعتبارا من أمس الأحد.