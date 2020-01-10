اهتمامات الصحف الفلسطينية الجمعة

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تكريم رئيس دولة فلسطين محمود عباس الحاصلين على جائزة فلسطين التقديرية للآداب والفنون والعلوم الإنسانية، وتأكيده أن الأدب والثقافة والفنون مرآة الشعوب ووسيلتها للتواصل الحضاري والإنساني ونقل المعرفة.

وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث اعتقل جيش الاحتلال ثمانية مواطنين فلسطينيين على الأقل من الضفة بينهم فتى، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين، واستدعاء لأسير سابق من بيت لحم.

وتحدثت صحف صباح الجمعة عن أقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن المطلوب من الاتحاد الأوروبي اليوم هو الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وإلغاء شروط التمويل التي فرضها على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

وأشارت إلى تأكيدات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن الشروط الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لتمويل المؤسسات الأهلية الفلسطينية، وإدراجه العديد من التنظيمات الفلسطينية ضمن قائمة المنع ستعيق أداء الجهات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني عن واجبها تجاه أبناء شعبنا، الأمر الذي يتعارض مع القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية.

وأوردت صحف فلسطين أقوال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن حكومة بلاده وشركاءها في الاتحاد الأوروبي، يرون أن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي، ويمثل عقبة رئيسة أمام إمكانية التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حول حل الدولتين.

ونشرت دعوة الاتحاد الأوروبي، حكومة الاحتلال إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي، وإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة.