اهتمامات الصحف الباكستانية الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الهجوم الإرهابي الآثم للمليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً على مطار أبها.

واهتمت باستنكار باكستان والمجتمع الدولي للهجوم على مطار أبها الدولي، ودعمها لحق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أمنها وسيادة أراضيها.

وركز على إعلان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن تشكيل لجنة وطنية لتكثيف عملية التحقيق في قضايا الفساد المالي التي ألحقت الضرر بالاقتصاد الباكستاني.

كما اهتمت بتصريحات عمران خان التي أعرب فيها عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والصين على دعم بلاده اقتصادياً.

وأخبرت عن تعرض المناطق الشمالية من باكستان لزلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر صباح أمس الأربعاء دون أن ترد أنباء عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وأشارت إلى اقتراب الإعصار البحري "فايو" من الساحل الباكستاني، وتأثر المناطق الجنوبية به.

أفغانياً أخبرت عن مقتل 53 على الأقل من مقاتلي حركة طالبان في عملية نفذتها القوات الأفغانية بإقليم زابل.

وتابعت في الشأن الإقليمي تطورات الوضع الأمني في هونغ كونغ بعد سيطرة العنف على مظاهرات شعبية ضد قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين.