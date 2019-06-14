اهتمامات الصحف العراقية الخميس

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم استعدادات الصحفيين العراقيين للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة لليوم الوطني للصحافة العراقية التي تصادف بعد غد السبت.

وفي الشأن الأمني اهتمت الصحف بانطلاق عملية أمنية جديدة لتمشيط وتفتيش عدد من القرى الواقعة في شمال محافظة ديالى والمحاذية لمحافظة صلاح الدين, بهدف ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية .

وتطرقت إلى البرنامج الحكومي ،مبرزة اعتزام لجنة التخطيط الاستراتيجي وتقييم البرنامج الحكومي في مجلس النواب تقديم تقريرها الخاص إلى المجلس حول إنجازات الحكومة خلال المرحلة الماضية في إطار نصوص البرنامج المذكور الذي التزمت به الحكومة عند تشكيلها رسميا قبل نحو ستة أشهر.

وأبرزت صحف اليوم نشاطات معرض الإعمار المقام في بغداد حاليا,بمشاركة 120 شركة عربية وعالمية متخصصة بمجال الإعمار والأسكان.