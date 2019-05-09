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اهتمامات الصحف الأردنية الأربعاء

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف الأردنية الأربعاء

الصحف الأردنية
عمان - العرب اليوم

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، زيارة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، إلى الوحدة الخاصة/101، إحدى وحدات مديرية العمليات الخاصة والتدخل السريع في الجيش الأردني.

ونشرت مطالبة الفلسطينيون، الاتحاد الأوروبي بتولي مسؤولية الدفاع عن حل الدولتين إذا تجاهلت خطة السلام الأميركية المرتقبة مسألة إقامة دولة فلسطينية.

واهتمت بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس ، أطراف النزاع في سوريا لحماية المدنيين شمال غرب سوريا من المعارك ، و احترام ترتيبات وقف إطلاق النار الموقّعة في 17 سبتمبر الماضي.

وسلطت الضوء على إطلاق الأمم المتحدة برنامجًا يتعلق بالسفر في ميدان مكافحة الإرهاب لبناء قدرات الدول على منع الجرائم الإرهابية والسفر المتصل بها، عن طريق استخدام المعلومات المسبقة عن الركاب مع احترام الخصوصية وبما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي.

ونشرت إعلان نائب رئيسة الوزراء البريطانية ديفيد ليدينغتون، أن بريطانيا ستجري انتخابات البرلمان الأوروبي في 23 مايو الحالي بغض النظر عن نتائج المحادثات الجارية بين المعارضة والحكومة حول اتفاق بريكست.

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اهتمامات الصحف الأردنية الأربعاء اهتمامات الصحف الأردنية الأربعاء



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