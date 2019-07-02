اهتمامات الصحف الليبية الاثنين



اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بالأوضاع العسكرية ، موضحة تواصل حدة الاشتباكات في عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس.

وركزت على اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع آمر المنطقة الوسطى محمد الحداد، ووكيل وزارة الصحة محمد الهيثم، ومدير مركز الطب الميداني والدعم طارق الهمشري، وتم مناقشة احتياجات المنطقة العسكرية الوسطى، وترتيبات التعامل مع ملف الجرحى وآلية تقديم العلاج بطريقة سريعة وفعالة والرفع من مستوى الخدمات.

ورصدت التصعيد بين القيادة العامة للجيش وتركيا عقب إعلان الجيش حالة النفير العام ضد السفن التركية وأي رحلات إلى تركيا ، وكافة المصالح التركية معرضة للخطر.

وعرجت على تصريحات المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة ، وتحذير المواطنين من رسائل مزيفة ترسلها عصابات للمواطنين مباشرة، موضحًا كل الرسائل المباشرة التي قد تصلكم بإسمي منذ صباح هذا اليوم مزورة" مضيفا "اعتذر لإزعاجكم وأرجو منكم حذفها دون فتحها حتى ترغم هذه العصابة المارقة عن وقف شر أفعالها.