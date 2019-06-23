اهتمامات الصحف المصرية السبت



أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في نسختها الـ 32 والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وتناقلت صحف السبت تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على الإسراع في تنفيذ مشروعي التحول الرقمي والتأمين الصحي.

وأشارت إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين في تفجير انتحاري بمنطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد.

وعرجت على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إصابة 81 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ونشرت صحف مصر اتهام المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، طهران بالمسؤولية عن زيادة التوتر في المنطقة، وتأكيده أن السلطات الإيرانية ترفض أي مبادرات دبلوماسية لنزع فتيل الأزمة.