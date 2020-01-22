تراجع أسعار الذهب بعد انحسار المخاوف من انتشار فيروس الصين



تراجع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم 0.40 % إلى 1551.13 دولارًا أمريكيًا متأثرًا بانحسار المخاوف من انتشار فيروس كرونا المميت في الصين.

وانخفض سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى15510 دولارًا أمريكيًا.