بورصة تونس تغلق على تراجع



أغقلت بورصة تونس على 7016.52 نقطة متراجعة بـ0.27 % عن إغلاق يوم أمس, فيما بلغت حركة رؤوس الأموال 4.2 مليون دينار تونسي.

وارتفعت خلال مداولات اليوم أسهم 19 شركة مدرجة في البورصة وتراجعت أسهم 29 أخرى بينما استمرت 21 شركة على وضعها.