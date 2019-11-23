مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على تراجع

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على تراجع.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية انخفاضًا بنسبة 0.33 في المئة، ما يعادل 23.94 نقطة، ليصل عند مستوى 7238.55 نقطة.