بورصة تونس تقفل على ارتفاع



أقفلت بورصة تونس على 6963.75 نقطة مسجلة ارتفاعا بـ0.1% في ختام تداولات اليوم، بينما بلغت حركة رؤوس الأموال حوالي 2.2 مليون دينار تونسي.

وارتفعت خلال التداولات أسهم 24 شركة مدرجة في البورصة وتراجعت أسهم 34 أخرى لتستمر 9 شركات على وضعها.