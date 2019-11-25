بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.30%



أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تراجع بنسبة 0.30%، أي ما يعادل 2 نقطة، ليقفل عند مستوى 755.82 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 آلاف و618 سهماً، بقيمة 18 ألفاً و321 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 7 صفقات.

كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و465 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و487 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.