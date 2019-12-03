بورصة بيروت تغلق على تراجع
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بورصة بيروت تغلق على تراجع

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العرب اليوم - بورصة بيروت تغلق على تراجع

مؤشّر بورصة بيروت
بيروت - العرب اليوم


أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.29% أي ما يعادل 1.5 نقطة، ليقفل عند مستوى 760.42 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 27 ألفاً و820 سهماً، بقيمة 153 ألفاً و425 دولاراً أميركياً، نفّذت من خلال 9 صفقات.
كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و513 ألف دولار أميركي، مقارنة مع 7 ملايين و535 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.

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بورصة بيروت تغلق على تراجع بورصة بيروت تغلق على تراجع



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