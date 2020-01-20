مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 057ر0 %



أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 83ر4075 نقطة مرتفعًا بـ 32ر2 نقطة وبنسبة 057ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 51ر4073 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و(298) ألف و(971) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 1ر7% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(473) ألف و508 ريالات عمانية.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 004ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (92ر18) مليار ريال عماني.