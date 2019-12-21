مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على ارتفاع
آخر تحديث GMT00:20:02
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على ارتفاع

العرب اليوم -

العرب اليوم - مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على ارتفاع

مؤشر بورصة لندن
لندن - العرب اليوم

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" اليوم على ارتفاع.
وارتفع المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية بنسبة 0.11 في المئة، ما يعادل 8.66 نقطة، ليصل عند مستوى 7582.48 نقطة.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على ارتفاع مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على ارتفاع



أخبار ذات صلة

GMT 21:50 2019 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

المؤشر الياباني يرتفع 0.12% في بداية التعامل بطوكيو
العرب اليوم - المؤشر الياباني يرتفع 0.12% في بداية التعامل بطوكيو

GMT 21:47 2019 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

البورصة المصرية تربح 2ر15 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي
العرب اليوم - البورصة المصرية تربح 2ر15 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

GMT 21:45 2019 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

البورصة الأردنية ترتفع 0.4% خلال أسبوع
العرب اليوم - البورصة الأردنية ترتفع 0.4% خلال أسبوع

GMT 21:42 2019 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

انخفاض أسعار الذهب بنسبة 0.30%
العرب اليوم - انخفاض أسعار الذهب بنسبة 0.30%

GMT 21:37 2019 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.20%
العرب اليوم - سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.20%

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ظهرت بإطلالات جديدة لم نعتد رؤيتها

كيم كاردشيان بإطلالة مميزة في أحدث جلسة تصوير لها

واشنطن - رولا عبسى

شاركت نجمة تليفزيون الواقع الأميركية،كيم كاردشيان، متابعيها عبر انستغرام، بصورها في أحدث جلسة تصوير لصالح مجلة 7Hollywood، حيث ظهرت بإطلالات جديدة لم نعتد رؤيتها بها خلال السنوات الأخيرة. ظهرت كيم كاردشيان على صفحات المجلة بأكثر من إطلالة مميزة، حيث ظهرت في إحداها بفستان أسود ضيق براق مفتوح الصدر، والذي ارتدته وهى مستلقية على السرير، وفي إطلالة أخرى ضمت إليه سترة بيضاء أنيقة. فيما ارتدت فستانا أسود آخر براق بياقة أنيقة، وفتحة كبيرة أظهرت ساقها . وعلى غير المعتاد لم تعتمد  كيم كاردشيان، البالغة من العمر 39 عاما،  على شعرها المنسدل أو المصفف في ذيل حصان، بل ظهرت بتصفيفة شعر مستوحاه من النجمة العالمية  إليزابيث تايلور، كذلك ظهر مكياجها أغمق قليلا مما هو معتاد . كان الغلاف سببا في تلقى كيم كاردشيان الكثير من الانتقادات عبر ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:41 2019 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على سعر حقيبة الملكة رانيا التي سبقتها إليها ميغان ماركل
العرب اليوم - تعرف على سعر حقيبة الملكة رانيا التي سبقتها إليها ميغان ماركل

GMT 02:24 2019 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

نصائح تجعل رحلة السيدات الحوامل السياحية آمنة
العرب اليوم - نصائح تجعل رحلة السيدات الحوامل السياحية آمنة

GMT 03:04 2019 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

نصائح حول تصميم ديكور غرف النوم منها اختيار الألوان المناسبة مع الأثاث
العرب اليوم - نصائح حول تصميم ديكور غرف النوم منها اختيار الألوان المناسبة مع الأثاث

GMT 04:30 2019 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

مأزق بشأن كيفية محاكمة الرئيس الأميركي في مجلس الشيوخ
العرب اليوم - مأزق بشأن كيفية محاكمة الرئيس الأميركي في مجلس الشيوخ

GMT 02:16 2019 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

وزير الإعلام السعودى ضمن أكثر 500 شخصية مؤثرة في صناعة الترفيه بالعالم
العرب اليوم - وزير الإعلام السعودى ضمن أكثر 500 شخصية مؤثرة في صناعة الترفيه بالعالم

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 16:03 2019 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر

ارتفاع عدد ضحايا قطار ميت غمر لـ9 حالات وفاة
العرب اليوم - ارتفاع عدد ضحايا قطار ميت غمر لـ9 حالات وفاة

GMT 16:09 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

حلم السفر والدراسة يسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - حلم السفر والدراسة يسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 16:25 2018 الجمعة ,07 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على أهم الصفات المميزة لأنثى برج القوس
العرب اليوم - تعرف على أهم الصفات المميزة لأنثى برج القوس

GMT 20:52 2015 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

علاج الجرب بطرق طبيعية
العرب اليوم - علاج الجرب بطرق طبيعية

GMT 07:22 2019 الإثنين ,04 آذار/ مارس

أبراج ستدخل القفص الذهبي خلال العام 2019
العرب اليوم - أبراج ستدخل القفص الذهبي خلال العام 2019

GMT 18:11 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

لماذا تبكي كثيرات أثناء ممارسة العلاقة الحميمية أو بعدها
العرب اليوم - لماذا تبكي كثيرات أثناء ممارسة العلاقة الحميمية أو بعدها

GMT 08:01 2016 الأربعاء ,09 آذار/ مارس

العلماء يتغاضون عن المخلوقات البشعة ما يعرضهم إلى خطر الإنقراض
العرب اليوم - العلماء يتغاضون عن المخلوقات البشعة ما يعرضهم إلى خطر الإنقراض

GMT 10:08 2014 الأربعاء ,23 إبريل / نيسان

أفضل 10 رحلات السفاري بأسعار معقولة في شرق أفريقيا
العرب اليوم - أفضل 10 رحلات السفاري بأسعار معقولة في شرق أفريقيا

GMT 10:08 2018 الجمعة ,29 حزيران / يونيو

عجائب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
العرب اليوم - عجائب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

GMT 12:29 2018 السبت ,05 أيار / مايو

تعرف على الفيلسوف المسلم الفارابي الملقب بـ "المعلم الثاني"
العرب اليوم - تعرف على الفيلسوف المسلم الفارابي الملقب بـ "المعلم الثاني"

GMT 05:56 2013 الجمعة ,05 تموز / يوليو

الروائية منى بشلم: لغتي الشاعرية تزاوجت بقصة حبّ افتراضية
العرب اليوم - الروائية منى بشلم: لغتي الشاعرية تزاوجت بقصة حبّ افتراضية

GMT 19:27 2016 الثلاثاء ,19 إبريل / نيسان

قمر العلاّم تقدّم مجموعة مميزة من القفطان المغربي باللون البنفسجي
العرب اليوم - قمر العلاّم تقدّم مجموعة مميزة من القفطان المغربي باللون البنفسجي

GMT 03:14 2018 الخميس ,18 تشرين الأول / أكتوبر

"I love Damascus" في دمشق بألوان حملة للكشف المُبكّر عن سرطان الثدي
العرب اليوم - "I love Damascus" في دمشق بألوان حملة للكشف المُبكّر عن سرطان الثدي

GMT 01:20 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبر

تارا عماد تؤكّد سعادتها بالاشتراك في فيلم "تراب الماس"
العرب اليوم - تارا عماد تؤكّد سعادتها بالاشتراك في فيلم "تراب الماس"

GMT 12:14 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

الهند تخفض أسعار البنزين والديزل لتعويض خسائر الروبية
العرب اليوم - الهند تخفض أسعار البنزين والديزل لتعويض خسائر الروبية

GMT 00:33 2016 الثلاثاء ,23 شباط / فبراير

منتجعات من الخيال في جزر المالديف بأفضل الخدمات
العرب اليوم - منتجعات من الخيال في جزر المالديف بأفضل الخدمات

GMT 19:43 2016 الخميس ,01 كانون الأول / ديسمبر

الفنان محمد الأحمد أمام كاميرا "جود سعيد" في فيلم "درب السما"
العرب اليوم - الفنان محمد الأحمد أمام كاميرا "جود سعيد" في فيلم "درب السما"

GMT 17:03 2019 الخميس ,14 شباط / فبراير

الإماراتي عموري يقترب من العودة إلي الهلال السعودي
العرب اليوم - الإماراتي عموري يقترب من العودة إلي الهلال السعودي

GMT 20:18 2015 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

أثيوبيا تمثل أفضل وجهة للسياحة في عام 2015
العرب اليوم - أثيوبيا تمثل أفضل وجهة للسياحة في عام 2015

GMT 02:20 2017 السبت ,25 شباط / فبراير

أنثى سمك الجلكي تتزاوج 100 مرة مع الذكور من أجل التكاثر
العرب اليوم - أنثى سمك الجلكي تتزاوج 100 مرة مع الذكور من أجل التكاثر

GMT 11:49 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

جلال حسن يؤكّد أن مواجهة السعودية فرصة لإثبات الذات
العرب اليوم - جلال حسن يؤكّد أن مواجهة السعودية فرصة لإثبات الذات

GMT 00:34 2018 السبت ,11 آب / أغسطس

غادة عادل تتمنى مشاركة هند صبري في عمل فني
العرب اليوم - غادة عادل تتمنى مشاركة هند صبري في عمل فني
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab