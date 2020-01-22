بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 3ر12 نقطة



أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 3ر12 نقطة ليبلغ مستوى 08ر6359 نقطة بنسبة 19ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر169 مليون سهم جرت من خلال 7373 صفقة نقدية بقيمة 5ر34 مليون دينار كويتي نحو 7ر120 مليون دولار أمريكي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 5ر10 نقاط ليصل إلى مستوى 5ر4902 نقطة بنسبة 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 125 مليون سهم جرت عبر 3816 صفقة نقدية بقيمة 6ر10 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 2ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر7093 نقطة بنسبة 19ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر44 مليون سهم جرت عبر 3557 صفقة بقيمة 8ر23 مليون دينار.