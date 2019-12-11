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بورصة تونس تقفل على تراجع

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العرب اليوم - بورصة تونس تقفل على تراجع

بورصة تونس
تونس - العرب اليوم


أقفلت بورصة تونس على 6993.62 نقطة مسجلة تراجعا بـ 0.33 % فيما بلغت حركة رؤوس الأموال 2.93 مليون دينار تونسي // نحو 1.03 مليون دولار//.
وقد ارتفعت خلال تداولات اليوم أسهم 24 شركة مدرجة في البورصة وتراجعت أسهم 24 أخرى بينما استمرت 21 شركة على وضعها.

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بورصة تونس تقفل على تراجع بورصة تونس تقفل على تراجع



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