بورصة تونس تقفل على تراجع



أقفلت بورصة تونس اليوم على 6974.41 نقطة مسجلةً تراجعاً بنسبة 0.14 %، بينما بلغت حركة رؤوس الأموال نحو 3.5 ملايين دينار تونسي.

وارتفعت خلال تداولات اليوم أسهم 21 شركة مدرجة في البورصة وتراجعت أسهم 34 أخرى وبقيت 15 شركة على وضعها.