مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 087ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 42ر4056 نقطة منخفضًا بـ 55ر3 نقطة وبنسبة 087ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 97ر4059 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و 738 ألفا و 653 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 9ر46 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 3 ملايين و 275 ألفا و 8 ريالات عُمانية.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 087ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 86ر18 مليار ريال عُماني.