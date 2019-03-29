الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع السبت

أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم جلسة التداول الأخيرة في الربع الأول من العام الجاري على ارتفاع، مدعومة بتفاؤل بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 211.22 نقطة، ما نسبته 0.82 في المئة، ليصل عند مستوى 25928.68 نقطة، في حين حقق مؤشر (ستاندرد آند بورز500) الأوسع نطاقًا مكاسب بنسبة 0.67 في المئة، ما يعادل 18.96 نقطة، ليغلق عند مستوى 2834.40 نقطة.

وأنهى مؤشر (ناسداك) المجمع تداولاته مرتفعًا بمقدار 60.16 نقطة، ما نسيته 0.78 في المئة، ليصل عند مستوى 7729.32 نقطة.

وأنهت المؤشرات الثلاثة الشهر على مكاسب مع صعود ناسداك بنسبة 2.61 في المئة، وستاندرد آند بورز بنسبة 1.79 في المئة، وداو جونز بنسبة 0.05 في المئة.