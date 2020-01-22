البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.07%



أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.07% ما يعادل 0.35 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 524.38 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 66,292 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 94,181 الف دولاراً نفذت من خلال 47 صفقة.