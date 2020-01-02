سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.52 %

ارتفع صباح اليوم سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت في المعاملات الآجلة بنسبة 0.52 في المئة إلى 66.34 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بنسبة 0.38 في المئة إلى 61.29 دولارًا أمريكيًا.