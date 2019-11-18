البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على انخفاض بنسبة 0.26%، عند مستوى 1793.78 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 6.3 مليون دينار أردني، وسط تداول 6.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2,006 صفقات.