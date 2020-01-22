مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8428.21 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 17.12 نقطة ليقفل عند مستوى 8428.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 165 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 83 على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، وأسمن أم القرى، وساب للتكافل، وطباعة وتغليف، وأسمنت المدينة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة السريع، وساسكو، والمراكز، ومشاعر ريت، وزين السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.80% و 3.39%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، وأرامكو السعودية، وسيرا، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، والراجحي، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 0.87 نقطة ليقفل عند مستوى 7464.25 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 230 ألف سهم تقاسمتها 896 صفقة.