الفرق الرقابية بتجارة الحدود الشمالية تواصل جولاتها الرقابية

تواصل الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية التي شملت المخازن والمستودعات والسلع و المنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية.

وبين مدير فرع التجارة بمنطقة الحدود الشمالية أحمد الفايز أن هذه الجولات تهدف للتأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين،والتحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية لدى البقالات و التموينات ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وفي ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة لمكافحة فيروس كورونا،والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات،والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

وأوضح الفايز أن هذه الجولات كشفت عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية وبدائلها، خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون ،كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع.

ودعا عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق بلاغ تجاري أو مركز بالبلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".