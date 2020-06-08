البنك الدولي يعلن عن توقعات بانكماش الناتج العالمي 5.2% في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا

أعلن البنك الدولي اليوم أن فيروس كورونا سيتسبب في انكماش الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 5.2 بالمئة في 2020، محذرًا من أن أحدث توقعاته سيجري تعديلها بالخفض إذا استمرت الضبابية بشأن الجائحة وإغلاقات الشركات لفترات أطول.

وأضاف البنك في أحدث تقرير عن الآفاق الاقتصادية العالمية، قائلاً: "إن الاقتصادات المتقدمة من المتوقع أن تنكمش 7.0 بالمئة في 2020، بينما ستنكمش اقتصادات الأسواق الناشئة 2.5 بالمئة، وهو أول انكماش لها منذ عام 1960م".

وخلص البنك الدولي إلى أنه وعلى أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فإن الانكماش العالمي سيكون الأعمق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.