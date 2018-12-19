بورصة مصر تخسر 7ر1 مليار جنيه وتراجع جماعي لمؤشراتها لدى الإغلاق

سجّلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية بفعل عمليات تسوية المراكز المالية قبيل نهاية العام الجاري.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس /إيجي إكس 30/ بنسبة 33ر0 في المئة مسجلًا 2ر13078 نقطة، كما تراجع مؤشر /إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بما نسبته 05ر0 في المئة ليصل إلى 14ر676 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي فقد نحو 13ر0 في المئة من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 85ر1692 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية نحو 7ر1 مليار جنيه ليصل إلى 52ر744 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق لم تتجاوز 800 مليون جنيه.