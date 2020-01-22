مؤشر بورصة كراتشي يغلق على تراجع بنسبة 0.15 %



أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.15% أي ما يعادل 65 نقطة، وأقفل عند مستوى 42561 نقطة.

وبلغ حجم التداول 118312090 سهماً نفذت في 348 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 131 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 192 شركة، واستقرت قيمة أسهم 25 شركة.