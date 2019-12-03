بورصة تونس تغلق على تراجع



أغلقت بورصة تونس مسجلة تراجعًا طفيفًا بـمقدار 0.05 % ، عند 6956.95 نقطة ، بينما بلغت حركة رؤوس الأموال حوالي 2.9 مليون دينار تونسي.

وارتفعت خلال المداولات أسهم 26 شركة مدرجة في البورصة، وتراجعت أسهم 26 أخرى لتستمر 13 شركة على وضعها.