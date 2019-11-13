مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 316ر0%

أغلق مؤشر سوق مسقط "30" اليوم عند مستوى 11ر4066 نقطة مرتفعًا بـ 81ر12 نقطة بنسبة 316ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 30ر4053 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و715 ألفًا و935 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 81ر12% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و627 ألفًا و127 ريالًا عمانيًا.