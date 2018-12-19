الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.14%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم, على تراجع بنسبة 0.14% أي ما يعادل 52% وأقفل عند مستوى 38063 نقطة.

وبلغ حجم التداول 70423870 سهماً نفذت في 327 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 112 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 185 شركة، واستقرت قيمة أسهم 30 شركة.