البورصة العراقية تغلق على تراجع



أغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم على تراجع لليوم الثاني على التوالي, مسجلاً نسبة تغيير 1.07% , متوقفا عند 477.37 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم انخفاض أسهم 19 شركة, فيما ارتفعت أسهم 3 شركات, وحافظت 11 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,519,665,710 سهما, بقيمة 1,398,904,117 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 660 صفقة, شملت 33 شركة مساهمة, من أصل 102 شركات مسجلة في البورصة .