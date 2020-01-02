الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 2.54% أي ما يعادل 1080 نقطة، وأقفل عند مستوى 42480 نقطة.

وبلغ حجم التداول 282934020 سهماً نفذت في 366 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 278 شركة، وتراجع قيمة أسهم 77 شركة، واستقرت قيمة أسهم 11 شركة.