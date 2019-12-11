البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.09%



أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.09% ما يعادل 0.49نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 524.40 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 215,851 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 372,331.01 دولاراً نفذت من خلال 77 صفقة.