البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع طفيف بنسبة 0.10%



أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع طفيف بنسبة 0.10% ما يعادل 0.52 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 524.89 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 324,356 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 679,970.93 دولاراً نفذت من خلال 100 صفقة.