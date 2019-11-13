مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع



أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,510.29 بارتفاع قدره 0.05 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 752.21 بارتفاع قدره 0.03 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 695 ألفًا و267 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 198 ألفًا و988 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها خلال 52 صفقة.