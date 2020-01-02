البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.68% ما يعادل 3.58نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 522.38 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 146,681 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 281,107.04 دولاراً نفذت من خلال 53 صفقة.