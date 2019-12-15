البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.12%



أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.12% ما يعادل 0.61 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 526.17 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 117,867 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 222,707.90 دولاراً أمريكياً نفذت من خلال 77 صفقة.