البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع طفيف

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع طفيف بنسبة 0.03% ما يعادل 0.17 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 526.10 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 50,283 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 116,702.40 دولاراً نفذت من خلال 44 صفقة.