سعر الجنيه المصرى مقابل الليرة السورية اليوم 8 سبتمبرتموز فى البنوك المصرية
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سعر الجنيه المصرى مقابل الليرة السورية اليوم 8 سبتمبر/تموز فى البنوك المصرية

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الليرة السورية اليوم 8 سبتمبر/تموز فى البنوك المصرية

الليرة السورية
القاهرة - العرب اليوم

بداية التعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالأتي:

ليرة سورية = 0.0320 جنيه مصري
جنيه مصري = 31.2755 ليرة سورية

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سعر الجنيه المصرى مقابل الليرة السورية اليوم 8 سبتمبرتموز فى البنوك المصرية سعر الجنيه المصرى مقابل الليرة السورية اليوم 8 سبتمبرتموز فى البنوك المصرية



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