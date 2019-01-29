الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.51%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.51 %، أي ما يعادل 204 نقاط، وأقفل عند مستوى 40624 نقطة.

وبلغ حجم التداول 73702200 سهماً نفذت في 335 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 163 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 148 شركة، واستقرت قيمة أسهم 24 شركة.

وسيطرت أسهم شركات الأسمنت والمواصلات والمواد الكيميائية على التداول الإيجابي في البورصة.