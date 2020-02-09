اقتراح بفرض ضرائب تصاعدية تبدأ من 22.5%

اقترح خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة الدراسات والأبحاث الاقتصادية، فرض ضريبة تصاعدية على الدخول سواء للأفراد والمؤسسات والشركات، لتبدأ من 22.5% لمن يزيد دخله عن مليون جنيه سنويًا بحد أقصى 30 %.

وأشار الشافعي في تصريحات له اليوم، إلى أن الكثير من الدول تطبق هذا النظام، لأنه لا يمكن المساواة في فرض الضرائب بين أصحاب الشركات العملاقة وبين محل صغير لبيع التجزئة.

وأكد خالد الشافعى، أهمية توحيد القوانين الضريبية في مصر، والوصول بالمعاملة الضريبية إلى أفضل أداء ليتزامن ذلك مع الميكنة التى تعمل عيها الدولة حاليا، للارتقاء بالمنظومة الضريبية، ولانهاء النزاعات في المحاكم الاقتصادية التى وصلت إلى ملايين القضايا خلال السنوات الأخيرة.