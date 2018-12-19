الأسهم الامريكية تستهل مداولاتها على استقرار

استهلت الأسهم الأمريكية مداولاتها اليوم، على استقرار قبيل إعلان مرتقب بشدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، حيث من المتوقع أن يعطي البنك إشارات على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل بالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق المالية وزيادة المخاوف من حدوث ركود.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 17.69 نقطة، أو ما يعادل 0.07 في المئة، عند الافتتاح إلى 23693.33 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.89 نقطة، أو 0.03 في المئة إلى 2547.05 نقطة، فيما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 6.32 نقطة، أو 0.09 في المئة، إلى 6777.59 نقطة عند الافتتاح.