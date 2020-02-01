الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.65%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.65% أي ما يعادل 272 نقطة، وأقفل عند مستوى 41630 نقطة.

وبلغ حجم التداول 140338800 سهم نفذت في 342 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 116 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 211 شركة، واستقرت قيمة أسهم 15 شركة.