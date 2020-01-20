الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.98 %



أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.98 % أي ما يعادل 420 نقطة، وأقفل عند مستوى 42747 نقطة.

وبلغ حجم التداول 116370000 سهماً نفذت في 341 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 74 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 251 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة.