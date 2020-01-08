الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع طفيف

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على ارتفاع طفيف.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية زيادة بنسبة 0.01 %، ما يعادل 1.08 نقطة، ليصل عند مستوى 7574.93 نقطة.