بورصة باريس تغلق مرتفعة
آخر تحديث GMT21:45:49
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

بورصة باريس تغلق مرتفعة

العرب اليوم -

العرب اليوم - بورصة باريس تغلق مرتفعة

بورصة باريس
باريس - العرب اليوم


أنهت بورصة باريس تعاملاتها اليوم مسجلةً ارتفاعاً في مؤشرها بنسبة 1.21 %.
وصعد مؤشر (كاك 40) بمقدار 7.36 نقطة، ليصل إلى مستوى 5781.91 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3 مليارات يورو.
 

اقتصاد عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بورصة باريس تغلق مرتفعة بورصة باريس تغلق مرتفعة



أخبار ذات صلة

GMT 19:00 2019 الأحد ,08 كانون الأول / ديسمبر

مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملاتها على ارتفاع
العرب اليوم - مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

GMT 18:57 2019 الأحد ,08 كانون الأول / ديسمبر

مؤشر بورصة لندن يغلق على ارتفاع
العرب اليوم - مؤشر بورصة لندن يغلق على ارتفاع

GMT 18:52 2019 الأحد ,08 كانون الأول / ديسمبر

بورصة بيروت تختتم أسبوعها على تراجع
العرب اليوم - بورصة بيروت تختتم أسبوعها على تراجع

GMT 18:49 2019 الأحد ,08 كانون الأول / ديسمبر

بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 89ر35 نقطة
العرب اليوم - بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 89ر35 نقطة

GMT 18:46 2019 الأحد ,08 كانون الأول / ديسمبر

مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 07ر0%
العرب اليوم - مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 07ر0%

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:45 2019 الأحد ,08 كانون الأول / ديسمبر

"الكيمونو" أكثر قطعة تحتاجينها في الشتاء ويمنح المرأة الشكل الذي تبحث عنه
العرب اليوم - "الكيمونو" أكثر قطعة تحتاجينها في الشتاء ويمنح المرأة الشكل الذي تبحث عنه

GMT 07:38 2019 الأحد ,08 كانون الأول / ديسمبر

10 أسرار تجذبك للملاذ الباريسي الأروع مع فندق "لو رويال مونسو"
العرب اليوم - 10 أسرار تجذبك للملاذ الباريسي الأروع مع فندق "لو رويال مونسو"

GMT 04:29 2019 الأحد ,08 كانون الأول / ديسمبر

6 نصائح لاختيار ديكور غرف نوم الأطفال الأنسب للتوأم
العرب اليوم - 6 نصائح لاختيار ديكور غرف نوم الأطفال الأنسب للتوأم

GMT 04:35 2019 الأحد ,08 كانون الأول / ديسمبر

ترامب يكشف أنّ تصرف كوريا الشمالية بعدوانية خلال الانتخابات سيكون مفاجئاً له
العرب اليوم - ترامب يكشف أنّ تصرف كوريا الشمالية بعدوانية خلال الانتخابات سيكون مفاجئاً له

GMT 02:37 2019 الأحد ,08 كانون الأول / ديسمبر

مجد القاسم مذيع لأول مرة بتقديم برنامج أسبوعي بعنوان "سهرة مع مجد"
العرب اليوم - مجد القاسم مذيع لأول مرة بتقديم برنامج أسبوعي بعنوان "سهرة مع مجد"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:25 2019 الأحد ,13 تشرين الأول / أكتوبر

بريشة هاني مظهر
العرب اليوم - بريشة هاني مظهر

GMT 16:41 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

الإيجابية والتفاؤل يسيطران عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - الإيجابية والتفاؤل يسيطران عليك خلال هذا الشهر

GMT 12:22 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

تشعر بالغضب لحصول التباس أو انفعال شديد
العرب اليوم - تشعر بالغضب لحصول التباس أو انفعال شديد

GMT 13:17 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

يحمل إليك هذا اليوم تجدداً وتغييراً مفيدين
العرب اليوم - يحمل إليك هذا اليوم تجدداً وتغييراً مفيدين

GMT 13:55 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

تبحث أمراً مالياً وتركز على بعض الاستثمارات
العرب اليوم - تبحث أمراً مالياً وتركز على بعض الاستثمارات

GMT 10:41 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

إذا واجهتك مواقف متصلبة في العمل فحاول السيطرة على انفعالاتك
العرب اليوم - إذا واجهتك مواقف متصلبة في العمل فحاول السيطرة على انفعالاتك

GMT 12:07 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

الوضع العام لا يسمح ببدء أي مشروع جديد على الإطلاق
العرب اليوم - الوضع العام لا يسمح ببدء أي مشروع جديد على الإطلاق

GMT 04:02 2019 الأحد ,14 إبريل / نيسان

بريشة : هاني مظهر
العرب اليوم - بريشة : هاني مظهر

GMT 12:53 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

تتحدى من يشكك فيك وتذهب بعيداً في إنجازاتك
العرب اليوم - تتحدى من يشكك فيك وتذهب بعيداً في إنجازاتك

GMT 16:36 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

النشاط والثقة يسيطران عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - النشاط والثقة يسيطران عليك خلال هذا الشهر

GMT 16:44 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

المكاسب المالية تسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - المكاسب المالية تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 16:15 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

النزاعات والخلافات تسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - النزاعات والخلافات تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 11:14 2019 الخميس ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

بقلم : أسامة حجاج
العرب اليوم - بقلم : أسامة حجاج

GMT 16:31 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

فرص جيدة واحتفالات تسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - فرص جيدة واحتفالات تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 16:23 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

الانتعاش والانفتاح على الآخرين يسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - الانتعاش والانفتاح على الآخرين يسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 03:46 2019 الثلاثاء ,03 كانون الأول / ديسمبر

واشنطن تنوي فرض ضرائب جديدة على السلع الفرنسية
العرب اليوم - واشنطن تنوي فرض ضرائب جديدة على السلع الفرنسية

GMT 04:01 2019 الأحد ,14 إبريل / نيسان

بريشة : هاني مظهر
العرب اليوم - بريشة : هاني مظهر

GMT 12:33 2019 الجمعة ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

علي السيستاني يُحذّر من دوامة عنف أخرى في العراق
العرب اليوم - علي السيستاني يُحذّر من دوامة عنف أخرى في العراق

GMT 05:39 2019 السبت ,07 كانون الأول / ديسمبر

سعد الحريري يطلب دعم حكومات صديقة لاقتصاد لبنان
العرب اليوم - سعد الحريري يطلب دعم حكومات صديقة لاقتصاد لبنان

GMT 11:53 2019 السبت ,07 كانون الأول / ديسمبر

هجوم بطائرة مسيّرة وقذيفة هاون على منزل مقتدى الصدر
العرب اليوم - هجوم بطائرة مسيّرة وقذيفة هاون على منزل مقتدى الصدر

GMT 13:49 2019 السبت ,07 كانون الأول / ديسمبر

مرتكب هجوم فلوريدا يصف الولايات المتحدة بأنها "دولة شر"
العرب اليوم - مرتكب هجوم فلوريدا يصف الولايات المتحدة بأنها "دولة شر"

GMT 16:46 2019 السبت ,07 كانون الأول / ديسمبر

الرئيس العراقي: عصابات مجرمة وراء قتل المتظاهرين ببغداد
العرب اليوم - الرئيس العراقي: عصابات مجرمة وراء قتل المتظاهرين ببغداد
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab