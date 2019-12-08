بورصة باريس تغلق مرتفعة



أنهت بورصة باريس تعاملاتها اليوم مسجلةً ارتفاعاً في مؤشرها بنسبة 1.21 %.

وصعد مؤشر (كاك 40) بمقدار 7.36 نقطة، ليصل إلى مستوى 5781.91 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3 مليارات يورو.

