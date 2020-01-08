الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 1.32% أي ما يعادل 546 نقطة، وأقفل عند مستوى 41357 نقطة.

وبلغ حجم التداول 209275800 سهماً، نفذت في 339 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 46 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 273 شركة، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.