الأسهم الأميركية تغلق على تباين

أغلقت الأسهم الأميركية اليوم في بورصة وول ستريت على تباين، في حين دفعت مكاسب لأسهم الشركات الصناعية مؤشر (داو جونز) إلى تسجيل مستوى إغلاق قياسي جديد في ختام أسبوع تجاهل فيه المستثمرون المخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفع مؤشر (داو جونز) بمقدار 86.52 نقطة، ما نسبته 0.32 في المئة، ليغلق عند مستوى 26743.50 نقطة، بينما تراجع مؤشر (ستاندرد آند بورز) بنسبة 0.04 في المئة، ما يعادل 1.08 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 2929.67 نقطة.
وانخفض مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 41.28 نقطة، ما نسبته 0.51 في المئة، ليغلق عند مستوى 7986.96 نقطة.
وأنهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع على تباين، إذ صعد مؤشر (داو جونز) بنسبة 2.2 بالمئة، ومؤشر (ستاندرد آند بورز) بنسبة 0.83 في المئة، بينما تراجع مؤشر (ناسداك) بنسبة 0.29 بالمئة.
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تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
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