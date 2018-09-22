الأسهم الأميركية تغلق على تباين

أغلقت الأسهم الأميركية اليوم في بورصة وول ستريت على تباين، في حين دفعت مكاسب لأسهم الشركات الصناعية مؤشر (داو جونز) إلى تسجيل مستوى إغلاق قياسي جديد في ختام أسبوع تجاهل فيه المستثمرون المخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع مؤشر (داو جونز) بمقدار 86.52 نقطة، ما نسبته 0.32 في المئة، ليغلق عند مستوى 26743.50 نقطة، بينما تراجع مؤشر (ستاندرد آند بورز) بنسبة 0.04 في المئة، ما يعادل 1.08 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 2929.67 نقطة.

وانخفض مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 41.28 نقطة، ما نسبته 0.51 في المئة، ليغلق عند مستوى 7986.96 نقطة.

وأنهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع على تباين، إذ صعد مؤشر (داو جونز) بنسبة 2.2 بالمئة، ومؤشر (ستاندرد آند بورز) بنسبة 0.83 في المئة، بينما تراجع مؤشر (ناسداك) بنسبة 0.29 بالمئة.