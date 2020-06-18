بورصة تونس تقفل على انخفاض

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس " تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.12%، ليصل إلى 6718.68 نقطة.

وبلغت الأموال المتداولة 6.531 ملايين دينار تونسي، أي بنحو 2.288 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 29 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 29 أخرى، واستمرار أسهم 5 شركات على ثبات.